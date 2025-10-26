İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Çin ABŞ-yə ticarət əlaqələrinin səviyyəsini artırmağı təklif edib

    Digər ölkələr
    • 26 oktyabr, 2025
    • 16:45
    Çin ABŞ-yə ticarət əlaqələrinin səviyyəsini artırmağı təklif edib

    Çinin Baş nazirinin müavini He Lifen Malayziyada ABŞ nümayəndə heyəti ilə danışıqlar zamanı Birləşmiş Ştatların maliyyə naziri Skott Bessentə və ABŞ-nin ticarət nümayəndəsi Ceymison Qrirə ikitərəfli ticarəti inkişafı üçün münasibətləri yüksəltməyi təklif edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Xinhua" agentliyi məlumat yayıb.

    He Lifen vurğulayıb ki, Çin-ABŞ ticarət-iqtisadi məsləhətləşmələrinin nəticələri çox çətinliklə əldə edilib və onları qorumaq üçün birlikdə çalışmaq lazımdır: "Ümid edirik ki, ABŞ Çinlə əlaqə saxlayacaq, qarşılıqlı etimadı möhkəmləndirməyə, fikir ayrılıqlarını həll etməyə, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı genişləndirməyə və ikitərəfli ticarət-iqtisadi münasibətləri daha da yüksək səviyyəyə qaldırmağa davam edəcək".

    Onun sözlərinə görə, bu münasibətlərin mahiyyəti qarşılıqlı fayda və əməkdaşlıqdadır və bu istiqamətdə sabit irəliləyiş hər iki ölkənin əsas maraqlarına, eləcə də beynəlxalq ictimaiyyətin gözləntilərinə uyğundur. O, həmçinin qarşıdurmanın həm Pekinə, həm də Vaşinqtona zərər verəcəyini iddia edib.

    Çin ABŞ ticarət əlaqələri
    Китай предложил США повысить уровень торговых отношений

    Son xəbərlər

    17:34

    Mahmud Abbas seçkilərədək Milli Administrasiyaya rəhbərlik edəcək şəxsi müəyyən edib

    Digər ölkələr
    17:32

    İran Suriya ilə münasibətləri bərpa etmək istəyir

    Region
    17:23

    Avropa Atletika Assosiasiyası ilin ən yaxşılarının adlarını açıqlayıb

    Fərdi
    17:23

    Rusiya öz mallarının Azərbaycan vasitəsilə Ermənistana tranzitini təşkil edir

    Region
    17:19

    Britaniyanın Baş naziri Türkiyəyə gedir

    Region
    17:13

    ABŞ-də atışma zamanı bir nəfər ölüb, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    17:10

    Bedri Meriç: "Şəkidə asanlıqla məğlub olmuruq"

    Komanda
    17:06
    Foto

    Rusiyanın Donetskə zərbələri nəticəsində dörd mülki şəxs ölüb

    Digər ölkələr
    17:01

    ABŞ Vyetnamla razılaşmaya əsasən tarifləri 20 % səviyyəsində saxlayacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti