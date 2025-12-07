Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Китай обвинил Японию в создании помех во время военных учений

    Другие страны
    • 07 декабря, 2025
    • 10:49
    Китай обвинил Японию в создании помех во время военных учений

    Военные самолеты Японии неоднократно приближались к району учений ВМС Китая, создавая серьезную угрозу безопасности полётов.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном ресурсе ВМС КНР в соцсети WeChat.

    Согласно информации, ранее авианосная группа авианосца "Ляонин" провела плановые учения палубных истребителей в акватории к востоку от пролива Мияко в заранее объявленном районе.

    "В течение этого периода самолеты сил самообороны Японии неоднократно приближались к району учений ВМС Китая, создавая помехи, что серьезно повлияло на ход обычных учений Китая и поставило под серьёзную угрозу безопасность полётов", - говорится в сообщении.

    В заявлении отмечается, что поднятая японской стороной шумиха вокруг упомянутых учений "не соответствует действительности".

    "Военно-морские силы Китая примут необходимые меры в соответствии с законом для решительной защиты своей безопасности, законных прав и интересов", - говорится в заявлении.

    Ранее Япония заявила протест КНР из-за наведения радаров на японские истребители.

    Китай Япония военные учения помехи
    Elvis

    Последние новости

    11:16
    Фото

    Установлены личности погибших в ДТП в Билясуваре - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    11:12

    FT: Япония просит США выразить ей поддержку по теме Тайваня

    Другие страны
    10:49

    Китай обвинил Японию в создании помех во время военных учений

    Другие страны
    10:32

    Джошуа Ван стал первым чемпионом UFC, родившимся в XXI веке

    Индивидуальные
    10:14

    Хикмет Гаджиев опубликовал видео обсуждений в рамках Дохийского форума

    Внешняя политика
    09:59

    СМИ: Польшу исключили из дискуссий по завершению российско-украинской войны

    Другие страны
    09:33

    Хикмет Гаджиев встретился с Генеральным секретарем ССАГПЗ Джассимом Мухаммадом аль-Будаиви

    Внешняя политика
    09:14

    Xinhua: На северо-западе КНР в ДТП погибли девять человек

    Другие страны
    08:56

    Жорди Альба и Серхио Бускетс завершили профессиональную карьеру

    Футбол
    Лента новостей