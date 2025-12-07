Китай обвинил Японию в создании помех во время военных учений

Военные самолеты Японии неоднократно приближались к району учений ВМС Китая, создавая серьезную угрозу безопасности полётов.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном ресурсе ВМС КНР в соцсети WeChat.

Согласно информации, ранее авианосная группа авианосца "Ляонин" провела плановые учения палубных истребителей в акватории к востоку от пролива Мияко в заранее объявленном районе.

"В течение этого периода самолеты сил самообороны Японии неоднократно приближались к району учений ВМС Китая, создавая помехи, что серьезно повлияло на ход обычных учений Китая и поставило под серьёзную угрозу безопасность полётов", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что поднятая японской стороной шумиха вокруг упомянутых учений "не соответствует действительности".

"Военно-морские силы Китая примут необходимые меры в соответствии с законом для решительной защиты своей безопасности, законных прав и интересов", - говорится в заявлении.

Ранее Япония заявила протест КНР из-за наведения радаров на японские истребители.