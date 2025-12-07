Япония заявила протест КНР из-за наведения радаров на японские истребители

Китайские истребители J-15, взлетевшие с авианосца "Ляонин", дважды наводили свои радары на японские истребители F-15 к юго-востоку от Окинавы.

Как передает Report, об этом сообщил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми, отметив, что Токио в этой связи заявил протест Пекину.

"Крайне прискорбно, что такое произошло. Мы заявили китайской стороне решительный протест и потребовали принять меры для того, чтобы подобное не повторилось", - говорится в заявлении главы оборонного ведомства. "Это было опасное действие, выходящее за рамки того, что необходимо для безопасных полетов", - добавил Коидзуми.

По его словам, первый инцидент произошел к юго-востоку от Окинавы, где над международными водами китайский истребитель J-15, взлетевший с авианосца "Ляонин", в течение трех минут наводил радар на японский истребитель F-15, поднятый на перехват. Второй случай, продолжавшийся 31 минуту, произошел при таких же обстоятельствах и в том же районе спустя два часа.