    Япония заявила протест КНР из-за наведения радаров на японские истребители

    • 07 декабря, 2025
    • 04:43
    Китайские истребители J-15, взлетевшие с авианосца "Ляонин", дважды наводили свои радары на японские истребители F-15 к юго-востоку от Окинавы.

    Как передает Report, об этом сообщил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми, отметив, что Токио в этой связи заявил протест Пекину.

    "Крайне прискорбно, что такое произошло. Мы заявили китайской стороне решительный протест и потребовали принять меры для того, чтобы подобное не повторилось", - говорится в заявлении главы оборонного ведомства. "Это было опасное действие, выходящее за рамки того, что необходимо для безопасных полетов", - добавил Коидзуми.

    По его словам, первый инцидент произошел к юго-востоку от Окинавы, где над международными водами китайский истребитель J-15, взлетевший с авианосца "Ляонин", в течение трех минут наводил радар на японский истребитель F-15, поднятый на перехват. Второй случай, продолжавшийся 31 минуту, произошел при таких же обстоятельствах и в том же районе спустя два часа.

    Япония Китай нота протеста
