İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Çin Yaponiyanı hərbi təlimlərə müdaxilədə ittiham edib

    Digər ölkələr
    • 07 dekabr, 2025
    • 11:23
    Çin Yaponiyanı hərbi təlimlərə müdaxilədə ittiham edib

    Yaponiyanın hərbi təyyarələri dəfələrlə Çinin Hərbi Dəniz Qüvvələrinin təlim ərazisinə yaxınlaşaraq uçuş təhlükəsizliyinə ciddi təhlükə yaradıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Çin Hərbi Dəniz Qüvvələrinin "WeChat" sosial şəbəkəsindəki açıqlamasında bildirilib.

    Məlumata görə, daha əvvəl "Lyaonin" aviadaşıyıcı qrupu əvvəlcədən elan edilmiş ərazidə Miyako boğazının şərqindəki akvatoriyada göyərtə qırıcılarının planlı təlimlərini keçirib.

    "Bu müddət ərzində Yaponiya Özünümüdafiə Qüvvələrinin təyyarələri dəfələrlə Çin Hərbi Dəniz Qüvvələrinin təlim ərazisinə yaxınlaşaraq müdaxilə yaradıb, Çinin adi təlimlərinə ciddi təsir göstərib və uçuş təhlükəsizliyini ciddi şəkildə təhlükə altına alıb", - açıqlamada deyilir.

    Qeyd olunur ki, Yaponiya tərəfinin təlimlər ətrafında qaldırdığı ajiotaj reallığa uyğun deyil.

    "Çinin Hərbi Dəniz Qüvvələri öz təhlükəsizliyini, qanuni hüquqlarını və maraqlarını qətiyyətlə qorumaq üçün qanuna uyğun olaraq zəruri tədbirlər görəcək", - açıqlamada vurğulanır.

    Çin Yaponiya Hərbi təlim
    Китай обвинил Японию в создании помех во время военных учений

    Son xəbərlər

    11:42

    FHN Biləsuvardakı yol qəzası ilə bağlı məlumat yayıb

    Hadisə
    11:39
    Foto

    Qırğızıstan nümayəndə heyəti Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

    Xarici siyasət
    11:29
    Foto
    Video

    "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunun ərazisində taktiki-xüsusi təlim keçirilib

    Hadisə
    11:23

    Çin Yaponiyanı hərbi təlimlərə müdaxilədə ittiham edib

    Digər ölkələr
    11:10
    Foto

    Biləsuvarda yol qəzasında ölən 5 nəfərin şəxsiyyəti məlum olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    10:52

    KİV: Polşa Rusiya‑Ukrayna münaqişəsinin həlli ilə bağlı müzakirələrdən kənarlaşdırılıb

    Digər ölkələr
    10:40

    KİV: Çində yol qəzalarında doqquz nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    10:21

    Azərbaycan cüdoçusu: "50 gün ərzində 3-cü qızıl medalı qazandığım üçün çox sevincliyəm"

    Fərdi
    09:53

    Hikmət Hacıyev Doha Forumu çərçivəsində müzakirələrlə bağlı video paylaşıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti