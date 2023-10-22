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Китай начал расследование против крупнейшего производителя iPhone с Тайваня

Китай начал расследование против крупнейшего производителя iPhone с Тайваня Власти Китая инициировали расследование в отношении тайваньской компании Foxconn — крупнейшего в мире производителя iPhone.
Другие страны
22 октября 2023 г. 22:29
Китай начал расследование против крупнейшего производителя iPhone с Тайваня

Власти Китая инициировали расследование в отношении тайваньской компании Foxconn — крупнейшего в мире производителя iPhone.

Как сообщает Report, об этом пишет китайская государственная газета Global Times.

Согласно информации, предприятия компании в провинциях Гуандун и Цзянсу проверяют налоговые органы Китая, а лица, ответственные за вопросы природных ресурсов, проверили предприятия провинций Хэнань и Хубэй. Причины расследования неизвестны.

В пресс-службе Foxconn сообщили, что компания будет сотрудничать с китайскими властями. "Соблюдение законов и правил является основным принципом группы во всем мире. Мы будем активно сотрудничать с соответствующими органами власти", - говорится в сообщении компании.

В августе основатель Foxconn миллиардер Терри Гоу выдвинул кандидатуру на пост президента Тайваня. Forbes оценивает состояние Терри Гоу в $7,4 млрд, он занимает шестое место среди самых богатых бизнесменов Тайваня.

В обращении к жителям Тайваня Терри Гоу заявил, что планирует принести "50 лет мира в Тайваньский пролив" и заложить "глубочайшую основу для взаимного доверия" между Тайванем и Китаем.

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