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    ​В Китае более 20 человек пропали без вести после крушения катера

    Владелец судна заявил, что катер совершал пробное плавание

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В китайской провинции Цзянс на реке Янцзы произошло крушение катера, в результате которого около 20 человек пропали без вести.

    Как передает Report, об этом сообщает "Синьхуа".

    По предварительным данным, на борту катера могли находиться около восьми иностранных граждан из Индонезии, Японии и Франции.

    Владелец судна заявил, что катер совершал пробное плавание.

    Спасатели приступили к поисковой операции, в ходе которой уже удалось найти трех человек.

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