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    Китай и Германия обсудили конфликт между РФ и Украиной

    Другие страны
    • 21 сентября, 2026
    • 21:21
    Китай и Германия обсудили конфликт между РФ и Украиной

    Министры иностранных дел КНР и ФРГ Ван И и Йоханн Вадефуль обсудили конфликт между Россией и Украиной, а также ситуацию в Иране.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД КНР.

    Ван И вновь изложил принципиальную позицию китайской стороны, заявив, что Китай будет делать только то, что способствует миру, и продолжит содействовать примирению и переговорам между сторонами. Он отметил, что Пекин готов и далее укреплять коммуникацию и координацию с европейской стороной и совместно прилагать усилия для разрешения конфликта.

    В ходе разговора Ван И также заявил, что Китай и Германия являются крупнейшими экономиками мира и всеобъемлющими стратегическими партнерами. По его словам, на фоне нынешнего давления односторонности и антиглобализма сторонам необходимо укреплять стратегическую коммуникацию, повышать взаимное доверие и углублять практическое сотрудничество.

    Он отметил, что Китай и Германия должны демонстрировать позитивный сигнал о совместной защите многосторонности и свободной торговли, укреплять уверенность в развитии двусторонних отношений, а также играть конструктивную роль в развитии отношений между Китаем и ЕС. Ван И подчеркнул, что укрепление взаимовыгодного сотрудничества отвечает интересам обеих стран.

    Касаясь отношений Китая и ЕС, Ван И отметил, что стороны являются всеобъемлющими стратегическими партнерами и не должны вступать в торговую войну. По его словам, необходимо путем диалога и консультаций находить решения проблем между сторонами. Он выразил надежду, что Берлин сохранит рациональный и прагматичный подход и будет играть активную роль в ЕС, содействуя свободной торговле, открытости и сотрудничеству.

    Вадефуль, в свою очередь, заявил, что китайско-германские отношения в последние годы сохраняют хорошую динамику развития. Берлин рассчитывает на дальнейшее укрепление контактов на высоком уровне с Пекином, проведение нового раунда межправительственных консультаций и углубление практического сотрудничества в торгово-экономической и других сферах.

    Он также заявил, что Германия поддерживает урегулирование разногласий между Китаем и ЕС посредством диалога и готова играть в этом активную роль.

    Ван И отметил, что важным достигнутым в ходе разговора консенсусом стало намерение решать торгово-экономические вопросы между Китаем и ЕС посредством диалога и консультаций.

    Ван И Йоханн Вадефуль Российско-украинский конфликт Эскалация на Ближнем Востоке Федеративная Республика Германия (ФРГ) Китайская Народная Республика (КНР) Исламская Республика Иран
    Çin və Almaniya XİN başçıları Rusiya-Ukrayna münaqişəsini müzakirə ediblər

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