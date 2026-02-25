Китай и ФРГ поддержали завершение конфликта в Украине на основе Устава ООН
Канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в Пекине подтвердили поддержку усилий по прекращению огня и достижению устойчивого мира в Украине на основе принципов Устава ООН.
Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом говорится в их совместном заявлении по итогам встречи в Пекине.
В тексте подчеркивается, что Германия и Китай считают основой глобального сотрудничества принципы Устава ООН и международного права. Кроме того, страны выразили готовность отстаивать статус ООН, поддерживать открытый диалог по международным вопросам, придерживаться многостороннего подхода и принципов свободной торговли.
Особое внимание уделялось экономическому сотрудничеству, климатическим инициативам, "зеленому" переходу, развитию культурных и гуманитарных обменов.
Отмечено, что Германия подтверждает политику "единого Китая", обе страны выражают готовность решать экономические и технологические вопросы путем диалога долгосрочных, сбалансированных и устойчивых отношений.