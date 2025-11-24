Кислица: США и Украина обновили мирный план, сократив его до 19 пунктов

США и Украина подготовили обновленный вариант проекта мирного соглашения из 19 пунктов, при этом наиболее политически чувствительные вопросы будут позднее согласованы двумя лидерами.

Как передает Report, об этом сообщил The Financial Times первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

Участвовавший в переговорах в Женеве в составе украинской делегации Кислица охарактеризовал встречу как интенсивную и продуктивную, отметив, что стороны согласовали существенно переработанный проект документа, удовлетворяющий интересы обеих сторон.

По итогам переговоров, ряд спорных пунктов, в частности, территориальные вопросы и отношения между НАТО, Россией и США, были оставлены на обсуждение президентами США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. "Украинская сторона не имела мандата принимать решения по вопросам территориальных уступок, что, по Конституции страны, потребовало бы проведения национального референдума", - подчеркнул замминистра.

Кислица отметил, что обновленный проект мало напоминает ранее просочившийся в прессу вариант мирного плана: "Очень мало чего осталось от первоначальной версии", - отметил он.

Каждая сторона теперь представит актуальные рабочие варианты своим лидерам в Вашингтоне и Киеве. После этого, по словам Кислицы, администрация Трампа планирует обратиться к Москве для продвижения переговорного процесса.

По его словам, предложения об ограничении численности украинской армии и о всеобщей амнистии за возможные военные преступления были переработаны с учетом позиций Украины.

Кислица подчеркнул важность встречи в Швейцарии: "Главное достижение в Женеве - нам удалось сохранить рабочее партнерство и диалог с американской стороной. Несмотря на медийную шумиху, стало очевидно, что партнерство стран сильное и обе стороны способны разработать вместе жизнеспособный документ для лидеров".