İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Kislitsa: ABŞ və Ukrayna sülh planını yeniləyərək onu 19 bəndə salıblar

    Digər ölkələr
    • 24 noyabr, 2025
    • 19:27
    Kislitsa: ABŞ və Ukrayna sülh planını yeniləyərək onu 19 bəndə salıblar

    ABŞ və Ukrayna 19 bənddən ibarət yenilənmiş sülh sazişi layihəsini hazırlayıblar, siyasi cəhətdən həssas məsələlər isə sonradan iki lider tərəfindən razılaşdırılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ukraynanın xarici işlər nazirinin birinci müavini Sergey Kislitsa "The Financial Times"a bildirib.

    Cenevrədə danışıqlarda Ukrayna nümayəndə heyətinin tərkibində iştirak edən Kislitsa görüşü intensiv və məhsuldar adlandıraraq, hər iki tərəfin maraqlarını təmin edən yenidən işlənmiş sənəd layihəsini razılaşdırdıqlarını qeyd edib.

    Danışıqlar nəticəsində bir sıra mübahisəli bəndlər – xüsusən, ərazi məsələləri və NATO, Rusiya və ABŞ arasındakı münasibətlər – ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Ukrayna lideri Volodimir Zelenski tərəfindən müzakirəyə saxlanılıb.

    "Ukrayna tərəfi ərazi güzəştləri ilə bağlı qərar qəbul etmək mandatına malik deyildi, çünki ölkə Konstitusiyasına görə bu, ümummilli referendum tələb edərdi," – deyə nazir müavini vurğulayıb.

    Kislitsa söyləyib ki, yenilənmiş layihə əvvəlcə mətbuata sızmış sülh planı variantına çox az bənzəyir: "İlkin versiyadan çox az şey qalıb".

    İndi hər bir tərəf aktual işçi variantı öz liderlərinə – Vaşinqtonda və Kiyevdə – təqdim edəcək. Bundan sonra, Kislitsanın sözlərinə görə, Tramp administrasiyası danışıqlar prosesini irəlilətmək üçün Moskvaya müraciət etməyi planlaşdırır.

    "Ukrayna ordusunun sayının məhdudlaşdırılması və mümkün hərbi cinayətlərə ümumi amnistiya ilə bağlı təkliflər Kiyevin mövqeləri nəzərə alınaraq yenidən işlənib.

    Sergey Kislitsa Sülh planı Rusiya-Ukrayna müharibəsi ABŞ
    Кислица: США и Украина обновили мирный план, сократив его до 19 пунктов

    Son xəbərlər

    20:57

    KİV: ABŞ planından Ukrayna üçün Rusiya aktivlərinin müsadirəsi bəndi çıxarılıb

    Digər ölkələr
    20:50

    Türkiyə ilə Cənubi Koreya birgə AES inşa edə bilər

    Region
    20:39

    Bakıda SPE 2025 Xəzər Texniki Konfransı keçiriləcək

    Energetika
    20:37

    Ərdoğan: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başa çatması üçün diplomatik səylərimiz davam edəcək

    Region
    20:34
    Foto

    Cüdo üzrə yeniyetmələr arasında Liqa yarışının IV turu start götürüb

    Fərdi
    20:32

    Rusiya ordusu Xersonu atəşə tutub, ölənlər var

    Digər ölkələr
    20:26
    Foto

    Rəşad Nəbiyev: Azərbaycanın rəqəmsal məhsulları Misirə ixrac üçün geniş imkanlara malikdir

    Biznes
    20:18

    ABŞ-nin ticarət naziri: Aİ polad və alüminium üzrə sazişə görə rəqəmsal qaydaları yumşaltmalıdır

    Digər ölkələr
    20:03

    ABŞ Maduronu xarici terror təşkilatının üzvü kimi tanıyıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti