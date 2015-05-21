​Кыргызстан официально вступил в ЕАЭС

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал закон о присоединении страны к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), сообщает Report со ссылкой на BBC.

В среду документ о ратификации соответствующих договоров принял парламент страны.

"Вступление в ЕАЭС откроет нашим товарам доступ на почти 200-миллионный рынок стран-участниц союза. Мы перестанем быть спекулятивной экономикой и начнем динамично развиваться", - заявил глава государства.

Договор о создании Евразийского экономического союза был подписан президентами России, Беларуси и Казахстана в Астане в мае 2014 года. Он вступил в силу с 1 января 2015 года. В январе к союзу присоединилась Армения.

ЕАЭС ставит целью выработку общей торговой, денежной, налоговой политики, то есть максимально возможную экономическую интеграцию.