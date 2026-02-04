Кир Стармер заявил, что Мандельсон вводил правительство в заблуждение о связях с Эпштейном

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил с жесткой критикой в адрес экс-посла Великобритании в США Питера Мандельсона в ходе сессии в парламенте.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News.

По его словам, Мандельсон неоднократно вводил правительство в заблуждение, в частности, в отношении своих связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

"Я сожалею о его назначении. Если бы мне тогда было известно то, что известно сейчас, он не имел бы никакого доступа к власти", - подчеркнул Стармер.

Глава правительства подтвердил, что поручил подготовить законодательные инициативы, предусматривающие лишение Мандельсона пэрского титула, а также разработку более широкого механизма для лишения титулов скомпрометировавших себя пэров. Кроме того, Стармер сообщил, что обратился к королю страны Карлу III с просьбой исключить Мандельсона из Тайного совета (орган советников британского короля - ред.).

Ранее, премьер-министр Великобритании Кир Стармер уволил британского посла в США Питера Мандельсона за его связи с осужденным американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет.

В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.