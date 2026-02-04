İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Starmer keçmiş səfiri Britaniya hökumətini aldatmaqda ittiham edib

    Digər ölkələr
    • 04 fevral, 2026
    • 17:26
    Starmer keçmiş səfiri Britaniya hökumətini aldatmaqda ittiham edib

    Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer parlamentdəki iclas zamanı ölkənin ABŞ-dəki keçmiş səfiri Piter Mandelsonun ünvanına sərt tənqidlər səsləndirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sky News" telekanalı məlumat yayıb.

    Onun sözlərinə görə, Mandelson hökuməti dəfələrlə, xüsusilə də amerikalı maliyyəçi Ceffri Epşteynlə əlaqələri barədə aldadıb.

    "Mən onun təyinatına görə təəssüflənirəm. Əgər indi bildiklərim mənə o vaxt məlum olsaydı, o, hakimiyyətə heç bir çıxış əldə etməzdi", - K.Starmer vurğulayıb.

    Hökumət başçısı təsdiqləyib ki, Mandelsonun per titulundan məhrum edilməsini, həmçinin özünü nüfuzdan salmış perlərin titullarından məhrum edilməsi üçün daha geniş mexanizmin işlənməsini nəzərdə tutan qanunvericilik təşəbbüslərinin hazırlanmasını tapşırıb. Bundan əlavə, Starmer bildirib ki, Mandelsonun Məxfi Şuradan çıxarılması xahişi ilə ölkə kralı III Çarlza müraciət edib.

    Daha əvvəl Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer Britaniyanın ABŞ-dəki səfiri Piter Mandelsonu məhkum edilmiş amerikalı maliyyəçi Ceffri Epşteynlə əlaqələrinə görə vəzifəsindən azad etmişdi.

    C.Epşteyn 2019-cu il iyulun 6-da Nyu-York ştatının hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb.

    Kir Starmer Böyük Britaniya ABŞ
    Кир Стармер заявил, что Мандельсон вводил правительство в заблуждение о связях с Эпштейном

    Son xəbərlər

    18:24

    Bu gün Özbəkistan XİN rəhbəri ABŞ-yə səfər edəcək

    Region
    18:18

    Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən əldə edilən gəlirlərin 1,4 milyardı Ukraynaya yönəldiləcək

    Digər ölkələr
    18:12

    Prezident: Bu gün BƏƏ bir çox ölkələr üçün nümunədir

    Xarici siyasət
    18:09
    Foto
    Video

    İlham Əliyevə "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı" təqdim olunub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    18:09
    Foto

    AUC2026 çərçivəsində "Dizayn günləri" formatında praktiki sessiyalar keçirilib

    İnfrastruktur
    18:08

    "İqtisadi artım üzrə işçi qrupu"nun iclası keçirilib

    Biznes
    18:08

    Paşinyan Azərbaycanla sülh prosesində əldə olunan irəliləyişi inanılmaz adlandırıb

    Xarici siyasət
    18:06

    İran və ABŞ arasında danışıqlar fevralın 6-da Omanda keçiriləcək

    Digər ölkələr
    18:04

    Hazırda ölkə ərazisində yağıntılı və küləkli hava şəraiti davam edir - YENİLƏNİB

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti