Кир Стармер допустил, что война в Иране изменит потребительские привычки британцев

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не исключил, что рост цен на фоне продолжающегося конфликта вокруг Ирана может повлиять на планы британцев по проведению отпусков.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News.

"Я могу сказать, что если будут продолжаться негативные последствия, то люди могут изменить привычки, куда они отправляются в путешествие в этом году, что они покупают в супермаркете, подобные вещи", - сказал Стармер.

Он отметил, что этим вопросам будет посвящено заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra, которое запланировано на 28 апреля.