Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Кир Стармер допустил, что война в Иране изменит потребительские привычки британцев

    Другие страны
    • 28 апреля, 2026
    • 04:17
    Кир Стармер допустил, что война в Иране изменит потребительские привычки британцев

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не исключил, что рост цен на фоне продолжающегося конфликта вокруг Ирана может повлиять на планы британцев по проведению отпусков.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News.

    "Я могу сказать, что если будут продолжаться негативные последствия, то люди могут изменить привычки, куда они отправляются в путешествие в этом году, что они покупают в супермаркете, подобные вещи", - сказал Стармер.

    Он отметил, что этим вопросам будет посвящено заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra, которое запланировано на 28 апреля.

    Кир Стармер Эскалация на Ближнем Востоке Великобритания
    Kir Starmer: İranda müharibə britaniyalıların istehlakçı vərdişlərini dəyişdirə bilər

    Последние новости

