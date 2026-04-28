Кир Стармер допустил, что война в Иране изменит потребительские привычки британцев
Другие страны
- 28 апреля, 2026
- 04:17
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не исключил, что рост цен на фоне продолжающегося конфликта вокруг Ирана может повлиять на планы британцев по проведению отпусков.
Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News.
"Я могу сказать, что если будут продолжаться негативные последствия, то люди могут изменить привычки, куда они отправляются в путешествие в этом году, что они покупают в супермаркете, подобные вещи", - сказал Стармер.
Он отметил, что этим вопросам будет посвящено заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra, которое запланировано на 28 апреля.
