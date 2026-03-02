Кипр отменил заседание Совета ЕС из-за удара БПЛА по британской авиабазе

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 13:53
    Кипр перенес неформальное заседание министров по европейским делам из-за падения иранского дрона на британской авиабазе Акротири.

    Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщается на сайте кипрского председательства в ЕС.

    Согласно информации, встреча министров по европейским делам стран ЕС, представителей Европейской комиссии, Европарламента, а также участников из стран-кандидатов и Великобритании, была запланирована на 2-3 марта в Никосии.

    Среди прочего, были запланированы отдельные неформальные встречи министров по европейским делам стран ЕС с Украиной и Молдовой по их реформам и процессу вступления.

    Отметим, что начиная с 1 января Кипр принял председательство в Совете Европейского cоюза. Председательство Кипра продлится до 30 июня 2026 года.

