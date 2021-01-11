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Ким Чен Ын заявил о завершении создания национальных ядерных сил

Ким Чен Ын заявил о завершении создания национальных ядерных сил Лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на прошедшем VIII съезде Трудовой партии Кореи (ТПК), заявил, что страна завершила создание национальных ядерных сил. Об этом 11 января сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)
Другие страны
11 января 2021 г. 04:38
Ким Чен Ын заявил о завершении создания национальных ядерных сил
Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на прошедшем VIII съезде Трудовой партии Кореи (ТПК), заявил, что страна завершила создание национальных ядерных сил. Об этом 11 января сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Председатель ТПК, который также был избран генеральным секретарем партии, подчеркнул, что общий уровень статуса и национальной мощи КНДР "вышел на самый высокий до сих пор уровень".

Ким Чен Ын ранее на съезде ТПК указал, что власти страны намерены увеличить радиус поражения находящихся на вооружении ракет, способных нести ядерное оружие, до 15 тыс. км. Он также подчеркнул, что расширение радиуса поражения будет сочетаться с возможностью нанесения точного удара по целям противника.

Агентство Yonhap в конце декабря утверждало со ссылкой на доклад южнокорейского Института политических исследований "Асан", что КНДР может провести в первые месяцы пребывания у власти администрации избранного президента США Джозефа Байдена испытания межконтинентальной баллистической ракеты, если американо-северокорейские переговоры по ядерной проблеме не выйдут из тупика. В октябре на военном параде были продемонстрированы новые баллистические ракеты, в том числе модернизированная "Хвасон-15" с расчетной дальностью 12 874 км, способная достичь любой точки на территории материковой части США.

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Версия на азербайджанском языке Kim Çen In: KXDR-in milli nüvə qüvvələrinin yaradılması başa çatdı

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