Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за последний месяц появился на публике. Как сообщает Report со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), он провел заседание Политбюро 8-го Центрального комитета Трудовой партии.
На заседании подводились промежуточные итоги развития партии и государства в 2021 году.
Северокорейский лидер отметил, что стратегия национального развития сталкивается с множеством проблем как по объективным внешних причин, так и по субъективным приводов. В то же время он сообщил, что некоторые проекты “продвигаются многообещающе”.
31 мая южнокорейское Министерство объединения (курирует отношения с КНДР) сообщало, что Ким Чен Ын не появлялся на публике с 6 мая — последний раз ЦТАК публиковал его фотографии с концерта художественных коллективов семей солдат армии КНДР, который лидер посетил вместе с женой Ли Соль Джу.
Таким образом северокорейский лидер не показывался 28 дней — это самое длинное его отсутствие в публичном пространстве не только в 2021-м, но и по сравнению с 2020 годом.