Ким Чен Ын вновь назначен председателем государственных дел КНДР
23 марта, 2026
- 05:39
Северокорейский лидер Ким Чен Ын был вновь назначен председателем государственных дел.
Как передает Report, об этом сообщает KCNA.
Отмечается, что в стране состоялась первая сессия Верховного народного собрания.
На встрече в Пхеньяне также будут обсуждены поправки и дополнения к социалистической конституции, а также избрание председателя Государственного совета и других руководящих государственных органов.
Верховное народное собрание, являющееся формально утверждающим государственную политику парламентом КНДР, обычно собирается после съезда правящей Трудовой партии, чтобы придать партийным решениям силу закона.
На заседании также будет рассмотрен пятилетний экономический план страны, объявленный на девятом съезде партии, состоявшемся в феврале.
Последние новости
05:39
Ким Чен Ын вновь назначен председателем государственных дел КНДРДругие страны
05:04
Социалист Эмманюэль Грегуар лидирует во втором туре выборов мэра ПарижаДругие страны
04:39
СМИ: Израиль использует при ударах по Ирану 50-летние авиабомбыДругие страны
04:11
Qatar Airways разместит часть своих самолетов в ИспанииДругие страны
03:49
В Иране не будет проблем с электричествомВ регионе
03:22
Шахбаз Шариф встретится с Путиным в МосквеВ регионе
03:11
Иракские шиитские группировки продлили отказ от атак на посольство США в Багдаде на пять днейДругие страны
02:38
Каллас и Арагчи обсудили ситуацию на Ближнем ВостокеДругие страны
02:06