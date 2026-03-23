Ким Чен Ын вновь назначен председателем государственных дел КНДР

Северокорейский лидер Ким Чен Ын был вновь назначен председателем государственных дел.

Как передает Report, об этом сообщает KCNA.

Отмечается, что в стране состоялась первая сессия Верховного народного собрания.

На встрече в Пхеньяне также будут обсуждены поправки и дополнения к социалистической конституции, а также избрание председателя Государственного совета и других руководящих государственных органов.

Верховное народное собрание, являющееся формально утверждающим государственную политику парламентом КНДР, обычно собирается после съезда правящей Трудовой партии, чтобы придать партийным решениям силу закона.

На заседании также будет рассмотрен пятилетний экономический план страны, объявленный на девятом съезде партии, состоявшемся в феврале.