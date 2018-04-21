Ким Чен Ын предложил освободить трех американцев во время встречи с Трампом

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Ким Чен Ын предложил освободить трех американских граждан, удерживаемых властями КНДР, во время встречи с президентом США Дональдом Трампа.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

По данным СМИ, готовность Пхеньяна освободить американцев рассматривается как мера содействия улучшению дипломатических отношений с Вашингтоном.

Сообщается, что двое задержанных граждан США работали в Университете науки и технологии в Пхеньяне. Их обвинили во "враждебных атаках" в 2017 году. Еще один американец был задержан в 2015 году по обвинению в шпионаже.

Переговоры об их освобождении ведутся при посредничестве Швеции.

Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа может состояться в мае или июне этого года.