 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Ким Чен Ын не ответил на вопрос о готовности к ядерному разоружению КНДР

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Лидера КНДР Ким Чен Ын не стал отвечать на вопрос журналистов о возможности ядерного разоружения страны.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообшают корреспонденты пула Белого дома.

    После переговоров один на один, которые Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп провели в гостинице "Капелла", оба лидера вышли на террасу на втором этаже, откуда поприветствовали представителей СМИ.

    "Кима трижды спросили, откажется ли он от ядерных ракет, но он не ответил", — передает корреспондент.

    Трамп в свою очередь сказал журналистам, что у него с лидером КНДР "очень, очень хорошие, отличные отношения".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi