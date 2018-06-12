Ким Чен Ын не ответил на вопрос о готовности к ядерному разоружению КНДР

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Лидера КНДР Ким Чен Ын не стал отвечать на вопрос журналистов о возможности ядерного разоружения страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообшают корреспонденты пула Белого дома.

После переговоров один на один, которые Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп провели в гостинице "Капелла", оба лидера вышли на террасу на втором этаже, откуда поприветствовали представителей СМИ.

"Кима трижды спросили, откажется ли он от ядерных ракет, но он не ответил", — передает корреспондент.

Трамп в свою очередь сказал журналистам, что у него с лидером КНДР "очень, очень хорошие, отличные отношения".