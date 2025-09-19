Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями беспилотников

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями беспилотных летательных аппаратов.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Испытываемые БПЛА были разработаны в научно-исследовательских институтах и производятся на предприятиях при Объединении беспилотной авиационной техники. Лидер КНДР 18 сентября предметно ознакомился с характеристиками "различных беспилотных вооружений, в том числе стратегического и тактического разведывательного БПЛА и многоцелевых дронов".

"На испытаниях наглядно подтверждены военно-стратегическая ценность и новаторские характеристики стратегического разведывательного БПЛА, а также превосходная боевая эффективность тактических ударных беспилотников серии "Кымсон", - говорится в сообщении.

Ким Чен Ын также обсудил меры по "развитию внедряемых новых технологий искусственного интеллекта и расширению серийного производства беспилотных аппаратов". "В этот день товарищ Ким Чен Ын одобрил и подписал важный проект, в котором отражены организационные меры по дальнейшему расширению и укреплению технического потенциала Объединения беспилотной авиационной техники", - информирует агентство.