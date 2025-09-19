Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями беспилотников

    Другие страны
    • 19 сентября, 2025
    • 04:50
    Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями беспилотников

    Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями беспилотных летательных аппаратов.

    Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Испытываемые БПЛА были разработаны в научно-исследовательских институтах и производятся на предприятиях при Объединении беспилотной авиационной техники. Лидер КНДР 18 сентября предметно ознакомился с характеристиками "различных беспилотных вооружений, в том числе стратегического и тактического разведывательного БПЛА и многоцелевых дронов".

    "На испытаниях наглядно подтверждены военно-стратегическая ценность и новаторские характеристики стратегического разведывательного БПЛА, а также превосходная боевая эффективность тактических ударных беспилотников серии "Кымсон", - говорится в сообщении.

    Ким Чен Ын также обсудил меры по "развитию внедряемых новых технологий искусственного интеллекта и расширению серийного производства беспилотных аппаратов". "В этот день товарищ Ким Чен Ын одобрил и подписал важный проект, в котором отражены организационные меры по дальнейшему расширению и укреплению технического потенциала Объединения беспилотной авиационной техники", - информирует агентство.

    КНДР Ким Чен Ын учения беспилотники
    Kim Çen İn pilotsuz uçuş aparatlarının sınaqlarını izləyib

    Последние новости

    04:50

    Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями беспилотников

    Другие страны
    04:13

    В Турции вспыхнули лесные пожары в двух провинциях

    В регионе
    03:45

    Британская разведка будет нанимать агентов в даркнете через собственный портал

    Другие страны
    03:09

    WSJ: Эр-Рияд утратил доверие к Вашингтону и ищет новых партнеров в сфере безопасности

    Другие страны
    02:37

    В США отменили угрозу цунами после землетрясения на Камчатке

    Другие страны
    02:21

    Госдеп одобрил возможную продажу Польше ракет Javelin на $780 млн

    Другие страны
    01:53

    Хакан Фидан: США не имеют такого большого влияния на политику Израиля, как считается

    В регионе
    01:36
    Фото

    В ЮНЕСКО отметили 140-летие Узеира Гаджибейли

    Kультурная политика
    01:08

    В Лиге чемпионов УЕФА подведены итоги 1-го тура

    Футбол
    Лента новостей