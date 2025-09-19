İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Digər ölkələr
    • 19 sentyabr, 2025
    • 04:53
    Şimali Koreya rəhbəri Kim Çen İn pilotsuz uçuş aparatlarının sınaqlarını izləyib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Koreya Mərkəzi Teleqraf Agentliyi (CTAK) məlumat yayıb.

    Sınaqdan keçirilən PUA-lar elmi-tədqiqat institutlarında hazırlanıb və Pilotsuz Aviasiya Texnikası Birliyinə bağlı müəssisələrdə istehsal olunur. Kim Çen İn 18 sentyabr tarixində strateji və taktiki kəşfiyyat PUA-ları, eləcə də çoxməqsədli dronlar daxil olmaqla, müxtəlif silahların xüsusiyyətləri ilə ətraflı tanış olub.

    "Sınaqlar zamanı strateji kəşfiyyat PUA-sının hərbi-strateji dəyəri və yenilikçi xüsusiyyətləri, eləcə də "Kımson" seriyalı taktiki zərbə dronlarının yüksək döyüş effektivliyi aydın şəkildə təsdiqləndi", - agentliyin məlumatında bildirilib.

    Kim Çen İn həmçinin süni intellekt texnologiyalarının tətbiqinin genişləndirilməsi və pilotsuz aparatların seriyalı istehsalının artırılması üzrə tədbirləri müzakirə edib.

