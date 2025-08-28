Киев запросил экстренное заседание Совбеза ООН по безопасности в Украине
- 28 августа, 2025
- 20:44
Киев обратился с просьбой о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН по теме "Поддержание мира и безопасности в Украине".
Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник во Всемирной организации.
По его словам, Украина инициировала созыв заседания в соответствии со статьями 34 и 35 Устава ООН. Даты проведения встречи источник не раскрыл.
