    Digər ölkələr
    • 28 avqust, 2025
    • 21:42
    Kiyev Ukraynada təhlükəsizliklə bağlı BMT TŞ-nin təcili iclasının keçirilməsini istəyib

    Kiyev BMT Təhlükəsizlik Şurasının (TŞ) "Ukraynada sülh və təhlükəsizliyin qorunması" mövzusunda təcili iclasının keçirilməsini tələb edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "RİA Novosti"yə Təşkilatdakı mənbə bildirib.

    Mənbənin sözlərinə görə, Ukrayna BMT Nizamnaməsinin 34 və 35-ci maddələrinə uyğun olaraq iclasın çağırılması təşəbbüsü ilə çıxış edib. Mənbə görüşün keçiriləcəyi tarixi açıqlamayıb.

    #Ukrayna   #BMT  
