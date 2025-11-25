Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    РФ и Украина обменялись ночными ударами, есть погибшие и пострадавшие - ДОПОЛНЕНО

    Другие страны
    • 25 ноября, 2025
    • 08:08
    Столица Украины город Киев в ночь на 25 ноября подвергся массированной атаке российских войск с использованием крылатых и баллистических ракет, а также дронов-камикадзе.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате ударов погиб один человек, еще семеро получили ранения.

    Спасателям удалось эвакуировать 18 человек.

    Согласно информации Воздушных сил Украины, из района Новороссийска были выпущены крылатые ракеты "Калибр". Также были зафиксированы несколько залпов баллистическими ракетами из района Брянска, с самолетов МиГ-31К были запущены аэробаллистические "Кинжалы". Мониторинговые Telegram-каналы сообщили об успешных перехватах.

    При этом в ходе ударов были повреждены по меньшей мере две многоэтажки, где возникли пожары.

    На местах работают сотрудники экстренных служб.

    Наряду с этим, Минэнерго Украины сообщило о масштабных ударах по энергетическим объектам Украины, что "потребует оперативной оценки повреждений и последующей подготовки к восстановительным работам".

    Российская сторона также заявила о погибших и пострадавших в результате ночных ударов ВСУ. В Таганроге (Ростовская область РФ) из-за атак погибли три человека, еще 10 человек получили ранения, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

    Кроме того, удары были нанесены по ряду городов Краснодарского края. Всего в регионе из-за атак пострадали шесть человек, повреждены не менее 20 домов, написал в Telegram губернатор Вениамин Кондратьев.

    ракетный удар Киев российско-украинская война
    Kiyevə kütləvi raket və dronla hücum edilib, ölən və yaralılar var
    Russian overnight strikes hit Kyiv with missiles and drones

