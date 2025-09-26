Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Киев готов присоединиться к европейскому проекту "Стены дронов"

    Другие страны
    • 26 сентября, 2025
    • 18:31
    Киев готов присоединиться к европейскому проекту Стены дронов

    Украина готова принять участие в европейском оборонном проекте создания "Стены дронов", который должен защищать Европу от угрозы российских ударных беспилотников.

    Как передает Report, об этом сообщил глава МО Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

    "Мы уже сейчас стремимся и можем играть активную роль в защите Европы от российской дроновой угрозы. "Стена дронов" должна создать принципиально новую оборонную экосистему в Европе - а Украина готова стать ее частью ", -написал министр.

    По словам Шмыгаля, при обсуждении проекта на сегодняшнем заседании стороны сосредоточились на конкретных шагах реализации замысла.

    "Рассчитываем на подписание совместной с нашими партнерами декларации уже в октябре. Со своей стороны уже сейчас готовы отправлять технические команды для подготовки групп, которые станут частью "Стены дронов", - отметил Шмыгаль.

    Проект "Стена дронов" - совместная инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики, направленная на развертывание вдоль всей границы с Россией, многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. Проект пока находится на стадии разработки и отбора прототипов.

