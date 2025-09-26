Киев готов присоединиться к европейскому проекту "Стены дронов"

Украина готова принять участие в европейском оборонном проекте создания "Стены дронов", который должен защищать Европу от угрозы российских ударных беспилотников.

Как передает Report, об этом сообщил глава МО Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

"Мы уже сейчас стремимся и можем играть активную роль в защите Европы от российской дроновой угрозы. "Стена дронов" должна создать принципиально новую оборонную экосистему в Европе - а Украина готова стать ее частью ", -написал министр.

По словам Шмыгаля, при обсуждении проекта на сегодняшнем заседании стороны сосредоточились на конкретных шагах реализации замысла.

"Рассчитываем на подписание совместной с нашими партнерами декларации уже в октябре. Со своей стороны уже сейчас готовы отправлять технические команды для подготовки групп, которые станут частью "Стены дронов", - отметил Шмыгаль.

Проект "Стена дронов" - совместная инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики, направленная на развертывание вдоль всей границы с Россией, многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. Проект пока находится на стадии разработки и отбора прототипов.