Керри: США призывают Израиль и Палестину избегать эскалации конфликта

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Вашингтон призывает Израиль и Палестину избегать опасной риторики и действий, ведущих к эскалации насилия, заявил в четверг госсекретарь США Джон Керри, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Мы продолжим поддерживать право Израиля на его существование, однако при этом важно, чтобы как можно скорее было восстановлено спокойствие и наша администрация продолжит как на политическом уровне, так и в частных беседах подчеркивать необходимость избегать опасной риторики или действий, которые могут привести к насилию", — сказал Керри, выступая в Университете Индианы.

Госсекретарь сообщил, что "планирует посетить регион в ближайшие дни". "Мы будем тесно вовлечены в поддержку действий, призванных стабилизировать ситуацию", — сказал Керри.

США ранее выражали обеспокоенность волной насилия между палестинцами и израильтянами и рядом терактов, совершенных в последние дни.

Всего с начала месяца обострение конфликта в Израиле и Палестине унесло жизни семи израильтян и свыше 30 палестинцев или израильских арабов, из которых половина были застрелены, когда нападали на граждан еврейского государства.