Керри прибыл в Вену на переговоры с Зарифом и Могерини

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри прибыл в Вену на переговоры с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом и главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, сообщает Report со ссылкой на Рейтерс.

В субботу, как ожидается, будет объявлено о переходе Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в фазу имплеминтации.

По информации агентства, Керри планирует сразу отправиться на встречу с главами дипломатических ведомств Ирана и ЕС Зарифом и Могерини. Ожидается, что по итогам переговоров будет опубликован доклад, который положит начало снятию санкций США и ЕС с Ирана.

Между тем, десятки журналистов уже находятся в пресс-центре ООН в Вене в ожидании заявления от ‎Могерини, Зарифа и госсекретаря США Джона Керри.