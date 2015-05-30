Керри и Зариф проведут переговоры по урегулированию иранской ядерной проблемы

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри и глава МИД Ирана Джавад Зариф встретятся в Женеве в субботу, на которой, как ожидается, продолжат обсуждение иранской ядерной проблемы.

Report со ссылкой на Интерфакс сообщает, что встреча будет носить двусторонний характер - участие в ней партнеров США по "шестерке" не ожидается, отметили в госдепе США.

По данным иранских СМИ, на субботней встрече Зариф и Керри обсудят "финальные детали, необходимые для завершения работы над всеобъемлющим соглашением и дорожной картой будущих обязательств Ирана и западных стран, вытекающих из соглашения".

В настоящее время Иран и "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) стремятся до конца июня завершить работу над всеобъемлющим соглашением по иранской ядерной проблеме.

Ранее на этой неделе в Вене Аббас Арагчи и Маджид Тахт-Раванчи проводили переговоры с заместителем генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы Хельгой Шмид.

Эти контакты осуществляются в рамках переговоров "шестерки" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ирана по выработке всеобъемлющего соглашения об окончательном урегулировании ИЯП.

Базовые параметры будущего соглашения по окончательному урегулированию ИЯП "шестерка" и Иран согласовали в начале апреля в Лозанне.

По взаимной договоренности финальное соглашение должно быть готово к 30 июня.