Керри хочет заключить соглашение по климату на конференции ООН

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Заключение международного соглашения по климату в Париже в ходе глобальной конференции ООН по вопросам изменения климата в декабре возможно, но потребует много времени и усилий, считает госсекретарь США Джон Керри, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"В декабре я и секретарь Эрнест (министр энергетики Эрнест Мониз) встретимся со своими международными партнерами в Париже, думаю, это будет самое долгое время, когда госсекретарь будет находиться в одном и том же месте за пределеами страны (США)", — сказал Керри, выступая на форуме по привлечению инвестиций в чистую энергию для сохранения климата в Вашингтоне.

Он отметил, что пока рекордом по продолжительности его отсутствия в США стали "венские каникулы с иранцами, продолжавшиеся 19 дней", имея в виду пребывание в Вене для заключения соглашения по Иранской ядерной программе.

"Я буду в Париже с 30 ноября и до конца, чтобы приложить все усилия к достижению амбициозного и прочного соглашения по климату", — сказал Керри.

По замечанию Керри, решать климатические проблемы необходимо сейчас, а не оставлять это будущим поколениям. Планируется, что конференция в Париже пройдет с 30 ноября по 11 декабря и соберет 195 стран. На встрече должно быть заключено климатическое соглашение ООН на период с 2020 года. Предполагается, что документ будет рамочным и установит общие правила долгосрочных действий для всех стран, а также процесс регулярного, через каждые пять лет, пересмотра национальных целей и действий.