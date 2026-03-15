Кэролайн Ливитт: США потопили более 65 иранских кораблей с начала операции
Другие страны
- 15 марта, 2026
- 06:24
США с начала военной операции "Эпическая ярость" потопили более 65 иранских военных кораблей и нанесли удары по более чем 6 тыс. целям на территории Ирана.
Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью телеканалу Fox News.
По ее словам, с начала операции количество ракетных запусков со стороны Тегерана сократилось на 90%, а возможности Ирана использовать беспилотники для атак снизились на 95%.
06:58
В Казахстане началось голосование на референдуме по новой конституции - ОБНОВЛЕНОДругие страны
06:24
Кэролайн Ливитт: США потопили более 65 иранских кораблей с начала операцииДругие страны
06:00
Сегодня в Азербайджане более 62 тыс. школьников сдадут выпускной экзаменНаука и образование
05:46
Великобритания может передать союзникам на Ближнем Востоке дроны-перехватчики OctopusДругие страны
05:19
Трамп заявил, что его не беспокоит рост цен на топливо в СШАДругие страны
04:57
Израиль сообщил о ракетной атаке со стороны ИранаДругие страны
04:23
Дональд Трамп заявил, что США не устраивают условия сделки с ИраномДругие страны
03:45
Иранский дрон атаковал НПЗ в Абу-ДабиДругие страны
03:19