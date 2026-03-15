Кэролайн Ливитт: США потопили более 65 иранских кораблей с начала операции

США с начала военной операции "Эпическая ярость" потопили более 65 иранских военных кораблей и нанесли удары по более чем 6 тыс. целям на территории Ирана.

Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью телеканалу Fox News.

По ее словам, с начала операции количество ракетных запусков со стороны Тегерана сократилось на 90%, а возможности Ирана использовать беспилотники для атак снизились на 95%.