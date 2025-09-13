Келлог: Трамп непоколебим в намерении завершить войну в Украине
Президент США Дональд Трамп остается непоколебимым в своей миссии завершить войну в Украине.
Как сообщает Report, об этом на своей странице в соцсети Х написал спецпосланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог, находящийся с визитом в Киеве.
"Для меня большая честь встретиться с министром по делам ветеранов Украины Натальей Калмыковой и ее командой. Вдохновляет ее преданность поддержки тех, кто так много пожертвовал ради своей страны. Президент Трамп остается непоколебимым в своей миссии - положить конец войне и обеспечить светлое будущее для украинских героев", - отметил Келлог.
