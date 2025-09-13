Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение

    Келлог: Трамп непоколебим в намерении завершить войну в Украине

    Другие страны
    • 13 сентября, 2025
    • 11:09
    Келлог: Трамп непоколебим в намерении завершить войну в Украине

    Президент США Дональд Трамп остается непоколебимым в своей миссии завершить войну в Украине.

    Как сообщает Report, об этом на своей странице в соцсети Х написал спецпосланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог, находящийся с визитом в Киеве.

    "Для меня большая честь встретиться с министром по делам ветеранов Украины Натальей Калмыковой и ее командой. Вдохновляет ее преданность поддержки тех, кто так много пожертвовал ради своей страны. Президент Трамп остается непоколебимым в своей миссии - положить конец войне и обеспечить светлое будущее для украинских героев", - отметил Келлог. 

    Украина Кит Келлог Дональд Трамп российско-украинская война

    Последние новости

    11:36

    Дорожная полиция предупреждает об опасности детей за рулем

    Происшествия
    11:35

    В село Сеидбейли Ходжалинского района отправится первая группа жителей

    Внутренняя политика
    11:33

    В Пакистане при нападении на военный конвой погибли 12 человек

    Другие страны
    11:25

    В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве через социальные сети

    Происшествия
    11:18

    Азербайджан увеличил расходы на импорт товаров из Турции почти на 9%

    Бизнес
    11:09

    Келлог: Трамп непоколебим в намерении завершить войну в Украине

    Другие страны
    10:55

    У пассажирки рейса Стамбул-Баку обнаружили свыше 150 г кокаина

    Происшествия
    10:49

    За сутки правоохранители задержали 71 разыскиваемое лицо

    Происшествия
    10:47

    Власти Непала отменили комендантский час и запрет на массовые собрания

    Другие страны
    Лента новостей