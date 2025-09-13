İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Kelloq: Tramp Ukraynada müharibəni bitirmək istəyində əzmlidir

    Digər ölkələr
    • 13 sentyabr, 2025
    • 12:37
    Kelloq: Tramp Ukraynada müharibəni bitirmək istəyində əzmlidir

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ukraynadakı müharibəyə son qoymaq missiyasında əzmkar olaraq qalır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə hazırda Kiyevdə səfərdə olan ABŞ-nin Ukrayna və Rusiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Kit Kelloq "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

    "Ukraynanın veteranlarla iş üzrə naziri Natalya Kalmıkova və onun komandası ilə görüşmək mənim üçün böyük şərəfdir. Onun ölkəsi üçün çox fədakarlıq edənləri dəstəkləməkdə göstərdiyi fədakarlıq ruhlandırıcıdır. Prezident Tramp müharibəni bitirmək və Ukrayna qəhrəmanlarına parlaq gələcək təmin etmək missiyasında əzmkar olaraq qalır", - o vurğulayıb.

    ABŞ Ukrayna Kit Kelloq
    Келлог: Трамп непоколебим в намерении завершить войну в Украине

    Son xəbərlər

    13:08

    Federasiya prezidenti III MDB Oyunların iştirak edəcək voleybolçularla görüşüb

    Komanda
    13:07

    Pakistanda hərbi konvoya hücum nəticəsində 12 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    13:07

    Myanma ordusu Rakhayn ştatına aviazərbə endirib, 19 tələbə ölüb

    Digər ölkələr
    13:06

    "Space TV"-nin yayımı 6 saatlıq dayandırılacaq

    Media
    13:02

    Azərbaycan Türkiyədən xalça idxalına çəkdiyi xərci 17 %-ə yaxın azaldıb

    Biznes
    13:00
    Foto

    Xocalıya yola salınan növbəti köç karvanı Seyidbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    12:46

    Xalq artisti Hacı Murad Yagizarov vəfat edib

    Daxili siyasət
    12:43

    İran və Azərbaycan qarşılıqlı mədəniyyət günləri keçirəcək

    Mədəniyyət siyasəti
    12:43

    Yol polisi təhlükəsizliyin təmin olunması üçün gücləndirilmiş rejimdə xidmət aparır

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti