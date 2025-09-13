Kelloq: Tramp Ukraynada müharibəni bitirmək istəyində əzmlidir
- 13 sentyabr, 2025
- 12:37
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ukraynadakı müharibəyə son qoymaq missiyasında əzmkar olaraq qalır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə hazırda Kiyevdə səfərdə olan ABŞ-nin Ukrayna və Rusiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Kit Kelloq "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.
"Ukraynanın veteranlarla iş üzrə naziri Natalya Kalmıkova və onun komandası ilə görüşmək mənim üçün böyük şərəfdir. Onun ölkəsi üçün çox fədakarlıq edənləri dəstəkləməkdə göstərdiyi fədakarlıq ruhlandırıcıdır. Prezident Tramp müharibəni bitirmək və Ukrayna qəhrəmanlarına parlaq gələcək təmin etmək missiyasında əzmkar olaraq qalır", - o vurğulayıb.
Honored to meet with Ukraine’s Minister of Veterans' Affairs, Natalia Kalmykova, and her team. Her dedication to supporting those who’ve sacrificed so much for their country is inspiring. @POTUS remains steadfast in his mission to end the war and ensure a brighter future for… pic.twitter.com/8sylQXMUIf— Keith Kellogg (@generalkellogg) September 13, 2025