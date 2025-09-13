Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Келлог обсудил с Умеровым урегулирование между РФ и Украиной

    Другие страны
    • 13 сентября, 2025
    • 13:47
    Келлог обсудил с Умеровым урегулирование между РФ и Украиной

    Спецпосланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог в рамках визита в Киев встретился с секретарем Совбеза страны Рустемом Умеровым.

    Как сообщает Report, об этом Келлог написал на своей странице в соцсети Х.

    "Провели с секретарем Совбеза страны и ведущим переговорщиком Рустемом Умеровым  позитивную беседу об усилиях, предпринимаемых США для прекращения гибели людей и установления прочного мира между Россией и Украиной. Президент [США Дональд] Трамп по-прежнему привержен делу служения американскому народу, обеспечивая мир за рубежом и прекращая бесконечные войны", - отметил Келлог.

    Ранее сегодня Келлог в Киеве провел встречу с министром по делам ветеранов Украины Натальей Калмыковой. 

