Келлог обсудил с Умеровым урегулирование между РФ и Украиной
- 13 сентября, 2025
- 13:47
Спецпосланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог в рамках визита в Киев встретился с секретарем Совбеза страны Рустемом Умеровым.
Как сообщает Report, об этом Келлог написал на своей странице в соцсети Х.
"Провели с секретарем Совбеза страны и ведущим переговорщиком Рустемом Умеровым позитивную беседу об усилиях, предпринимаемых США для прекращения гибели людей и установления прочного мира между Россией и Украиной. Президент [США Дональд] Трамп по-прежнему привержен делу служения американскому народу, обеспечивая мир за рубежом и прекращая бесконечные войны", - отметил Келлог.
Ранее сегодня Келлог в Киеве провел встречу с министром по делам ветеранов Украины Натальей Калмыковой.
America First diplomacy in action 🇺🇸Positive discussion with Chief of National Security and Defense Council and lead negotiator @rustem_umerov on the efforts underway by the United States to stop the killing and forge an enduring peace between Russia and Ukraine. @POTUS remains… pic.twitter.com/S6YZ9vMYcM— Keith Kellogg (@generalkellogg) September 13, 2025