Келлог назвал две ключевые темы украинского урегулирования

Завершение российско-украинской войны близко, но на повестке переговоров по-прежнему остается вопрос принадлежности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и территории Донецкой области Украины.

Как передает Report, об этом заявил специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог, выступая на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в Калифорнии.

"Последние 10 метров до цели самые тяжелые. Я в самом деле полагаю, что нам остались несколько вопросов, а именно Донецкая область <...> и Запорожская АЭС, это огромная атомная электростанция. Думаю, если мы урегулируем эти два вопроса, остальное тоже отлично сложится", - сказал он.

Госсекретарь Марко Рубио ранее, комментируя переговоры в интервью телеканалу Fox News, заявил, что основным предметом спора в переговорах по завершению войны в Украине являются оставшиеся 20% Донецкой области Украины.