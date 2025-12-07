Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Келлог назвал две ключевые темы украинского урегулирования

    Другие страны
    • 07 декабря, 2025
    • 04:08
    Завершение российско-украинской войны близко, но на повестке переговоров по-прежнему остается вопрос принадлежности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и территории Донецкой области Украины.

    Как передает Report, об этом заявил специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог, выступая на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в Калифорнии.

    "Последние 10 метров до цели самые тяжелые. Я в самом деле полагаю, что нам остались несколько вопросов, а именно Донецкая область <...> и Запорожская АЭС, это огромная атомная электростанция. Думаю, если мы урегулируем эти два вопроса, остальное тоже отлично сложится", - сказал он.

    Госсекретарь Марко Рубио ранее, комментируя переговоры в интервью телеканалу Fox News, заявил, что основным предметом спора в переговорах по завершению войны в Украине являются оставшиеся 20% Донецкой области Украины.

    Кит Келлог мирные переговоры российско-украинская война
