    Казахстан и Пакистан провели консультации по вопросам безопасности

    Другие страны
    • 02 октября, 2025
    • 02:53
    Казахстан и Пакистан провели консультации по вопросам безопасности

    В Исламабаде состоялись плановые консультации между аппаратами советов безопасности Казахстана и Пакистана.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    В ходе переговоров с участием представителей заинтересованных государственных органов были рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в области обеспечения безопасности.

    В сентябре в Исламабаде был подписан план мероприятий на 2025–2026 годы между Министерствами иностранных дел двух стран.

    Qazaxıstanla Pakistan arasında təhlükəsizlik məsləhətləşmələri keçirilib

