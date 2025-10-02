Казахстан и Пакистан провели консультации по вопросам безопасности
- 02 октября, 2025
- 02:53
В Исламабаде состоялись плановые консультации между аппаратами советов безопасности Казахстана и Пакистана.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В ходе переговоров с участием представителей заинтересованных государственных органов были рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в области обеспечения безопасности.
В сентябре в Исламабаде был подписан план мероприятий на 2025–2026 годы между Министерствами иностранных дел двух стран.
