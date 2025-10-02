İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Qazaxıstanla Pakistan arasında təhlükəsizlik məsləhətləşmələri keçirilib

    Digər ölkələr
    • 02 oktyabr, 2025
    • 01:54
    Qazaxıstanla Pakistan arasında təhlükəsizlik məsləhətləşmələri keçirilib

    İslamabadda Qazaxıstan və Pakistanın Təhlükəsizlik Şuraları arasında planlı məsləhətləşmələr keçirilib.

    "Report" bu barədə "Kazinform"a istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, danışıqlar zamanı müvafiq dövlət qurumlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə təhlükəsizlik sahəsində ikitərəfli əməkdaşlığın aktual məsələləri müzakirə olunub.

    Qeyd olunub ki, sentyabr ayında İslamabadda Qazaxıstan və Pakistan Xarici İşlər Nazirlikləri arasında 2025–2026-cı illəri əhatə edən tədbirlər planı imzalanıb.

    Qazaxıstan Pakistan Təhlükəsizlik

    Son xəbərlər

    01:54

    Qazaxıstanla Pakistan arasında təhlükəsizlik məsləhətləşmələri keçirilib

    Digər ölkələr
    01:27

    Mask tarixdə sərvəti 500 milyard dollara çatan ilk insan olub

    Biznes
    01:20

    Avropa Komissiyası iki həftə sonra müdafiə üzrə yol xəritəsi təqdim edəcək

    Digər ölkələr
    01:07
    Foto

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" turnir cədvəlində altıncı pillədə qərarlaşıb

    Futbol
    01:05

    UEFA Çempionlar Liqasında daha doqquz oyun keçirilib

    Futbol
    01:02

    Çernobıl AES-də enerji təchizatı bərpa edilib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    00:43

    Türkiyə XİN "Sumud" flotiliyasına edilən hücumu pisləyib

    Region
    00:20
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Kopenhagendə ziyafətdə iştirak edib

    Xarici siyasət
    00:14
    Video

    Paşinyanın etirafı: "Soyqırımı" 1950-ci illərdən sonra gündəmə gəlib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti