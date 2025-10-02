Qazaxıstanla Pakistan arasında təhlükəsizlik məsləhətləşmələri keçirilib
Digər ölkələr
- 02 oktyabr, 2025
- 01:54
İslamabadda Qazaxıstan və Pakistanın Təhlükəsizlik Şuraları arasında planlı məsləhətləşmələr keçirilib.
"Report" bu barədə "Kazinform"a istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, danışıqlar zamanı müvafiq dövlət qurumlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə təhlükəsizlik sahəsində ikitərəfli əməkdaşlığın aktual məsələləri müzakirə olunub.
Qeyd olunub ki, sentyabr ayında İslamabadda Qazaxıstan və Pakistan Xarici İşlər Nazirlikləri arasında 2025–2026-cı illəri əhatə edən tədbirlər planı imzalanıb.
