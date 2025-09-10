ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    Казахстан и Пакистан договорились углубить сотрудничество и увеличить товарооборот до $1 млрд

    Другие страны
    • 10 сентября, 2025
    • 11:14
    Казахстан и Пакистан договорились углубить сотрудничество и увеличить товарооборот до $1 млрд

    Казахстан и Пакистан поставили цель увеличить объем взаимной торговли до $1 млрд в год и расширить поставки по 40 видам товаров.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба министерства торговли и интеграции Казахстана.

    По приглашению пакистанской стороны заместитель премьер-министра – глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу прибыл с официальным визитом в Исламабад. В состав делегации вошли министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, министр транспорта Нурлан Сауранбаев, а также представители госорганов.

    В ходе переговоров с главой МИД Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений, сделав акцент на углублении торгово-экономического партнерства. Особое внимание уделили развитию транспортно-логистических связей и сотрудничеству в сферах сельского хозяйства, энергетики и IT.

    Главы МИД отметили необходимость практических шагов для достижения цели по увеличению товарооборота до $1 млрд в ближайшие годы. Также обсуждались вопросы взаимодействия в международных организациях, включая ООН, ШОС и ОИС.

    Отдельно обсуждены перспективы культурно-гуманитарного сотрудничества, где министры подтвердили обоюдное желание придать новый импульс гуманитарным обменам, включая укрепление кооперации в области туризма, спорта и образования

    По итогам встречи подписан Совместный план действий между МИД Казахстана и Пакистана на 2025–2026 годы, который станет основой для реализации достигнутых договоренностей.

    Qazaxıstan və Pakistan arasında ticarət dövriyyəsi 1 milyard ABŞ dollarına çatdırılacaq

