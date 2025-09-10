İlham Əliyev DÇ-2026 “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal Qətər
    İlham Əliyev DÇ-2026 “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal Qətər

    Qazaxıstan və Pakistan arasında ticarət dövriyyəsi 1 milyard ABŞ dollarına çatdırılacaq

    Digər ölkələr
    • 10 sentyabr, 2025
    • 11:36
    Qazaxıstan və Pakistan arasında ticarət dövriyyəsi 1 milyard ABŞ dollarına çatdırılacaq

    Qazaxıstan və Pakistan qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin həcmini ildə 1 milyard ABŞ dollarına çatdırmağı və tədarükü genişləndirməyi hədəfləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstanın Ticarət və İnteqrasiya Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Qazaxıstanın Baş nazirinin müavini – xarici işlər naziri Murat Nurtleu Pakistan tərəfinin dəvəti ilə İslamabada rəsmi səfər edib. Nümayəndə heyətinin tərkibində ticarət və inteqrasiya naziri Arman Şakkaliyev, nəqliyyat naziri Nurlan Sauranbayev, eləcə də dövlət qurumlarının nümayəndələri yer alıb.

    Pakistanın xarici işlər naziri Məhəmməd İshaq Darla danışıqlar zamanı tərəflər iki ölkə arasında münasibətlərin inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Ticari-iqtisadi tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsinə, nəqliyyat-logistika əlaqələrinin inkişafına və kənd təsərrüfatı, energetika və informasiya texnologiyaları sahələrində əməkdaşlığa xüsusi diqqət yetirilib.

    XİN başçıları yaxın illərdə ticarət dövriyyəsinin 1 milyard ABŞ dollarına çatdırılması məqsədinə nail olmaq üçün əməli addımların atılmasının vacibliyini qeyd ediblər. Həmçinin BMT, ŞƏT və İƏT kimi beynəlxalq təşkilatlarda əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib.

    Görüşün sonunda Qazaxıstan və Pakistan Xarici İşlər nazirlikləri arasında 2025-2026-cı illər üçün Birgə Fəaliyyət Planı imzalanıb.

    Qazaxıstan Pakistan ticarət dövriyyəsi əməkdaşlıq
    Казахстан и Пакистан договорились углубить сотрудничество и увеличить товарооборот до $1 млрд

    Son xəbərlər

    11:49

    Azərbaycan neftinin qiyməti cüzi bahalaşıb

    Energetika
    11:40

    Yol polisi dayanma-durma qaydalarının pozulması ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

    Hadisə
    11:39

    Çinli alim: AQEM üzvləri tektonik transformasiyalara hazır olmalıdırlar

    Xarici siyasət
    11:38

    Azərbaycanda qiymətli daşlar və gümüş üzrə iki yeni standart qəbul edilib

    Sənaye
    11:37
    Foto

    "AzInTelecom"dan şəhid övladlarına dəstək

    İKT
    11:36

    Qazaxıstan və Pakistan arasında ticarət dövriyyəsi 1 milyard ABŞ dollarına çatdırılacaq

    Digər ölkələr
    11:32

    AMB inflyasiyanı artıra biləcək əsas daxili və xarici riskləri açıqlayıb

    Maliyyə
    11:29
    Foto
    Video

    Vilayət Eyvazov Bakıda sıra baxışı keçirib, 180 nəfər növbəti seçim turuna buraxılıb

    Hadisə
    11:26

    İki il ərzində Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının tutumu 2 600 TEU-ya qədər artırılacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti