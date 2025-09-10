Qazaxıstan və Pakistan arasında ticarət dövriyyəsi 1 milyard ABŞ dollarına çatdırılacaq
- 10 sentyabr, 2025
- 11:36
Qazaxıstan və Pakistan qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin həcmini ildə 1 milyard ABŞ dollarına çatdırmağı və tədarükü genişləndirməyi hədəfləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstanın Ticarət və İnteqrasiya Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib.
Qazaxıstanın Baş nazirinin müavini – xarici işlər naziri Murat Nurtleu Pakistan tərəfinin dəvəti ilə İslamabada rəsmi səfər edib. Nümayəndə heyətinin tərkibində ticarət və inteqrasiya naziri Arman Şakkaliyev, nəqliyyat naziri Nurlan Sauranbayev, eləcə də dövlət qurumlarının nümayəndələri yer alıb.
Pakistanın xarici işlər naziri Məhəmməd İshaq Darla danışıqlar zamanı tərəflər iki ölkə arasında münasibətlərin inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Ticari-iqtisadi tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsinə, nəqliyyat-logistika əlaqələrinin inkişafına və kənd təsərrüfatı, energetika və informasiya texnologiyaları sahələrində əməkdaşlığa xüsusi diqqət yetirilib.
XİN başçıları yaxın illərdə ticarət dövriyyəsinin 1 milyard ABŞ dollarına çatdırılması məqsədinə nail olmaq üçün əməli addımların atılmasının vacibliyini qeyd ediblər. Həmçinin BMT, ŞƏT və İƏT kimi beynəlxalq təşkilatlarda əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib.
Görüşün sonunda Qazaxıstan və Pakistan Xarici İşlər nazirlikləri arasında 2025-2026-cı illər üçün Birgə Fəaliyyət Planı imzalanıb.