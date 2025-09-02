    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Казахстан и Китай подписали договоры на $15 млрд

    Другие страны
    • 02 сентября, 2025
    • 09:48
    Казахстан и Китай подписали договоры на $15 млрд

    Казахстан и Китай подписали коммерческие соглашения на $15 млрд.

    Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщает Акорда.

    Отмечается, что более сотни казахстанских и китайских компаний подписали свыше 70 коммерческих длоговоров документов по итогам заседания Делового совета.

    Соглашения охватывают такие сферы как: энергетика, цифровизация, строительство, металлургия, телекоммуникации, транспорт и логистика.

    "Это очень хороший показатель. Уверен, он будет только расти. В Казахстане успешно работают более 6 тыс. предприятий с китайским капиталом, включая такие мощные по мировым меркам корпорации как CNPC, CITIC, SINOPEC, HUAWEI. Широко представлен не только крупный, но и средний бизнес", - отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании совета.

    Токаев также подчеркнул, что Китай уже вложил в экономику Казахстана $27 млрд.

    Он также призвал к укреплению казахско-китайских деловых контактов в финансовом секторе. 

    Казахстан   Китай   бизнес   Huawei   CITIC   SINOPEC   CNPC   Касым-Жомарт Токаев  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Qazaxıstan və Çin 15 milyard dollarlıq müqavilələr imzalayıb
    Английская версия Английская версия
    Kazakhstan, China sign $15B agreements

    Последние новости

    10:53
    Фото

    Проходит церемония закрытия конференции LCOY Azerbaijan 2025

    Экология
    10:44
    Фото

    Названы адреса пунктов продажи школьной формы в Азербайджане

    Наука и образование
    10:43

    Азербайджан и Бразилия провели первое заседание Рабочей группы по инвестициям

    Финансы
    10:41

    Азербайджан и Бразилия провели пятый раунд межмидовских политконсультаций

    Внешняя политика
    10:27

    Масштабные учения с участием военнослужащих НАТО начались в Латвии

    Другие страны
    10:23

    В МИД Армении заявили о стремлении укрепления сотрудничества с Китаем

    В регионе
    10:13

    Сын Пашиняна планирует работать экскурсоводом

    В регионе
    10:13

    Обновлен состав Наблюдательного совета Бюро обязательного страхования

    Финансы
    10:03

    В Хырдалане и Гобу ожидаются частичные отключения электроэнергии

    Экономика
    Лента новостей