Казахстан и Китай подписали договоры на $15 млрд

Казахстан и Китай подписали коммерческие соглашения на $15 млрд.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщает Акорда.

Отмечается, что более сотни казахстанских и китайских компаний подписали свыше 70 коммерческих длоговоров документов по итогам заседания Делового совета.

Соглашения охватывают такие сферы как: энергетика, цифровизация, строительство, металлургия, телекоммуникации, транспорт и логистика.

"Это очень хороший показатель. Уверен, он будет только расти. В Казахстане успешно работают более 6 тыс. предприятий с китайским капиталом, включая такие мощные по мировым меркам корпорации как CNPC, CITIC, SINOPEC, HUAWEI. Широко представлен не только крупный, но и средний бизнес", - отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании совета.

Токаев также подчеркнул, что Китай уже вложил в экономику Казахстана $27 млрд.

Он также призвал к укреплению казахско-китайских деловых контактов в финансовом секторе.