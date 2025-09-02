Qazaxıstan və Çin 15 milyard dollarlıq müqavilələr imzalayıb
- 02 sentyabr, 2025
- 10:08
Qazaxıstan və Çin 15 milyard dollar məbləğində kommersiya sazişləri imzalayıb.
"Report"un Qazaxıstan bürosu xəbər verir ki, bu barədə Akorda məlumat yayıb.
Qeyd olunur ki, yüzdən çox qazaxıstanlı və çinli şirkət İşgüzar Şuranın iclasının yekunları üzrə 70-dən çox kommersiya müqaviləsi imzalayıblar.
Sazişlər enerji, rəqəmsallaşdırma, tikinti, metallurgiya, telekommunikasiya, nəqliyyat və logistika kimi sahələri əhatə edir.
"Bu, çox yaxşı göstəricidir və əminəm daha da artacaq. Qazaxıstanda CNPC, CITIC, SINOPEC, HUAWEI kimi dünya miqyasında güclü korporasiyalar da daxil olmaqla, 6 mindən çox Çin kapitallı müəssisə uğurla fəaliyyət göstərir. Burada təkcə iri deyil, həm də orta biznes geniş təmsil olunur", - Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev şuranın iclasında çıxışı zamanı bildirib.
O, həmçinin vurğulayıb ki, Çin artıq Qazaxıstan iqtisadiyyatına 27 milyard dollar sərmayə qoyub.