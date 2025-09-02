    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Qazaxıstan və Çin 15 milyard dollarlıq müqavilələr imzalayıb

    Digər ölkələr
    • 02 sentyabr, 2025
    • 10:08
    Qazaxıstan və Çin 15 milyard dollarlıq müqavilələr imzalayıb

    Qazaxıstan və Çin 15 milyard dollar məbləğində kommersiya sazişləri imzalayıb.

    "Report"un Qazaxıstan bürosu xəbər verir ki, bu barədə Akorda məlumat yayıb.

    Qeyd olunur ki, yüzdən çox qazaxıstanlı və çinli şirkət İşgüzar Şuranın iclasının yekunları üzrə 70-dən çox kommersiya müqaviləsi imzalayıblar.

    Sazişlər enerji, rəqəmsallaşdırma, tikinti, metallurgiya, telekommunikasiya, nəqliyyat və logistika kimi sahələri əhatə edir.

    "Bu, çox yaxşı göstəricidir və əminəm daha da artacaq. Qazaxıstanda CNPC, CITIC, SINOPEC, HUAWEI kimi dünya miqyasında güclü korporasiyalar da daxil olmaqla, 6 mindən çox Çin kapitallı müəssisə uğurla fəaliyyət göstərir. Burada təkcə iri deyil, həm də orta biznes geniş təmsil olunur", - Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev şuranın iclasında çıxışı zamanı bildirib.

    O, həmçinin vurğulayıb ki, Çin artıq Qazaxıstan iqtisadiyyatına 27 milyard dollar sərmayə qoyub.

    “Huawei”   Qazaxıstan   Çin   Kasım-Jomart Tokayev   SINOPEC   CITIC   biznes  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Казахстан и Китай подписали договоры на $15 млрд
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Kazakhstan, China sign $15B agreements

    Son xəbərlər

    10:51

    Azərbaycan və Braziliya XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələrin beşinci raundu keçirilib

    Xarici siyasət
    10:49

    Azərbaycan və Braziliya İnvestisiyalar üzrə İşçi qrupunun ilk iclasını keçiriblər

    Maliyyə
    10:46

    Prezidentin nümayəndəsi: Xəzərdə suyun azalması səbəbindən limanlara gəmilərin qəbulu çətinləşir

    COP29
    10:46

    Buraxılış imtahanlarında iştirak edə bilməyənlər yenidən imtahan verəcək

    Elm və təhsil
    10:43

    Beyləqanda stomatoloq dələduzluğa görə həbs edilib

    Hadisə
    10:40

    Latviyada NATO hərbçilərinin iştirakı ilə genişmiqyaslı təlimlər başlayıb

    Digər ölkələr
    10:37

    Azərbaycanın basketbol komandası baş məşqçisi ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Komanda
    10:37

    "Sürətli Şans" başladı: "Azərlotereya" ilə "Toyota Corolla" və pul mükafatları qazan!

    Biznes
    10:34

    Muxtar Babayev: Növbəti illərdə su problemi çox təhlükəli hal ala bilər

    COP29
    Bütün Xəbər Lenti