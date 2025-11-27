Казахстан и ЕС обсудили развитие ТМТМ

Вице-премьер Казахстана Галымжан Койшыбаев провел встречу с еврокомиссаром по международному партнерству Йозефом Сикелом, стороны обсудили совместные проекты, развитие Транскаспийского международного маршрута (ТМТМ) и сотрудничество в рамках инициативы ЕС Global Gateway.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на информацию правительства Казахстана, встреча прошла на полях третьего экономического форуме "Европейский союз - Центральная Азия" в Ташкенте (Узбекистан).

"В ходе беседы стороны подчеркнули стратегический характер отношений между Казахстаном и ЕС и обсудили актуальные вопросы взаимодействия, включая реализацию совместных проектов в приоритетных отраслях экономики. Особое внимание было уделено развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и укреплению практического сотрудничества в рамках инициативы ЕС "Global Gateway", что откроет дополнительные перспективы для транзитного потенциала Казахстана и всего региона", - отмечается в информации.

По результатам встречи стороны выразили обоюдное стремление к углублению стратегического партнерства, развитию устойчивых экономических связей и совместной реализации новых инвестиционных и инфраструктурных проектов.

В информации отмечается, что Койшыбаев, выступая на подчеркнул о наличии устойчивого тренда расширения экономических связей Казахстана и ЕС. Он подчеркнул, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание дальнейшему укреплению многопланового взаимодействия с ЕС и высоко оценивает конструктивный диалог между странами Центральной Азии и Европейским союзом.

Вице-премьер на форуме также обратил внимание на необходимость всеобъемлющей региональной экономической кооперации, углубления инвестиционного сотрудничества, а также представил проводимые в Казахстане реформы, направленные на структурные преобразования национальной экономики.

Койшыбаев подтвердил готовность правительства Казахстана к долгосрочному партнерству со странами Центральной Азии и Европейским союзом с целью обеспечения устойчивого совместного развития.