Казахстан и Чехия подписали 6 документов для реализации проектов

Казахстан и Чехия по итогам бизнес-форума в Астане подписали 6 документов.

Как передает казахстанское бюро Report, соглашения, в частности, включают реализацию проектов в оборонно-промышленной сфере, в том числе о поставках авиации для МЧС и техники для оборонной промышленности.

Председатель Внешнеторговой палаты НПП "Атамекен" Мурат Каримсаков в кулуарах форума заявил, что товарооборот между Казахстаном и Чехией по итогам 2025 года превысил $1,5 млрд.

По его словам, без учета нефти и нефтепродуктов объем взаимной торговли составил около $700 млн, увеличившись более чем на 13% по сравнению с предыдущим годом.

В структуре казахстанского экспорта в Чехию преобладают нефтепродукты, ферросплавы, металлы, химическая продукция, а также уран и углеводородное сырье. Чехия, в свою очередь, поставляет в Казахстан продукцию с высокой добавленной стоимостью - транспортное оборудование, фармацевтику и электротехнические изделия.

В настоящее время в Казахстане работают порядка 200 компаний с чешским капиталом. Их деятельность охватывает транспорт, автомобилестроение, фармацевтику, промышленное оборудование и агропереработку.

Стороны рассчитывают на дальнейшее расширение сотрудничества и реализацию новых инвестиционных проектов. В частности, ведутся переговоры с холдингом Czechoslovak Group в сфере оборонно-промышленного комплекса, а также с компанией Škoda Transportation по вопросам локализации производства для нужд АО "НК "Қазақстан темір жолы" и модернизации городского транспорта в Астане и Алматы.