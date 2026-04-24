    Казахстан делает ставку на Азербайджан в развитии маршрута Восток–Запад

    • 24 апреля, 2026
    • 13:19
    Казахстан делает ставку на Азербайджан в развитии маршрута Восток–Запад

    Казахстан планирует развивать международную сеть железнодорожных терминалов, включая проекты в Китае, Европе и Азербайджане.

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Казинформ, об этом заявил министр транспорта страны Нурлан Сауранбаев на парламентских слушаниях в Сенате.

    По его словам, формирование зарубежной терминальной инфраструктуры является одним из ключевых направлений транспортной политики Казахстана.

    К 2028 году пропускная способность новых терминалов планируется увеличить с 2 млн до 2,7 млн контейнеров в год. Министр отметил, что развитие терминальной сети обеспечит полноценную логистическую связность по направлению Восток - Запад и усилит транзитный потенциал Казахстана.

    Также сообщается, что республика работает над созданием единых логистических операторов на международных маршрутах.

    Казахстан Железнодорожный терминал Европа Нурлан Сауранбаев железнодорожный транспорт
    Qazaxıstan Şərq-Qərb marşrutunun inkişafında Azərbaycana arxalanır
    Kazakhstan relies on Azerbaijan to develop East-West transport route

