Казахстан делает ставку на Азербайджан в развитии маршрута Восток–Запад
- 24 апреля, 2026
- 13:19
Казахстан планирует развивать международную сеть железнодорожных терминалов, включая проекты в Китае, Европе и Азербайджане.
Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Казинформ, об этом заявил министр транспорта страны Нурлан Сауранбаев на парламентских слушаниях в Сенате.
По его словам, формирование зарубежной терминальной инфраструктуры является одним из ключевых направлений транспортной политики Казахстана.
К 2028 году пропускная способность новых терминалов планируется увеличить с 2 млн до 2,7 млн контейнеров в год. Министр отметил, что развитие терминальной сети обеспечит полноценную логистическую связность по направлению Восток - Запад и усилит транзитный потенциал Казахстана.
Также сообщается, что республика работает над созданием единых логистических операторов на международных маршрутах.