Казахстан делает ставку на Азербайджан в развитии маршрута Восток–Запад

Казахстан планирует развивать международную сеть железнодорожных терминалов, включая проекты в Китае, Европе и Азербайджане.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Казинформ, об этом заявил министр транспорта страны Нурлан Сауранбаев на парламентских слушаниях в Сенате.

По его словам, формирование зарубежной терминальной инфраструктуры является одним из ключевых направлений транспортной политики Казахстана.

К 2028 году пропускная способность новых терминалов планируется увеличить с 2 млн до 2,7 млн контейнеров в год. Министр отметил, что развитие терминальной сети обеспечит полноценную логистическую связность по направлению Восток - Запад и усилит транзитный потенциал Казахстана.

Также сообщается, что республика работает над созданием единых логистических операторов на международных маршрутах.