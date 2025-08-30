Кая Каллас заявила, что РФ не вернет себе замороженные активы без выплаты репараций Украине
Другие страны
- 30 августа, 2025
- 10:34
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Россия не получит замороженные активы обратно без выплаты репараций Украине.
Как сообщает Report, слова дипломата приводит информационное агентство Reuters.
"Мы не можем представить, что если будет объявлено решение о прекращении огня или о мирном соглашении, эти активы будут возвращены России, без выплаты репараций (Украине - ред.)", - сказала она.
Отметим, что по данным ЕС, около 210 млрд евро ($245,85 млрд) российских активов заморожены в рамках санкций, введённых против Москвы за вторжение в Украину. Украина и некоторые страны ЕС, в том числе Польша и страны Балтии, призвали Евросоюз конфисковать активы и использовать их для поддержки Киева.
