    Kaya Kallas: Rusiya Ukraynaya təzminat ödəmədən dondurulmuş aktivlərini geri ala bilməyəcək

    Digər ölkələr
    • 30 avqust, 2025
    • 10:46
    Rusiya Ukraynaya təzminat ödəmədən dondurulmuş aktivlərini geri ala bilməyəcək.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Avropa İttifaqının (Aİ) xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas bildirib.

    "Biz təsəvvür edə bilmirik ki, atəşkəs və ya sülh sazişi barədə qərar elan olunsa, bu aktivlər Rusiyaya Ukraynaya təzminat ödənilmədən qaytarılsın", - o vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, Aİ-nin məlumatlarına görə, təxminən 210 milyard avro (245,85 milyard dollar) məbləğində Rusiya aktivləri dondurulub. Ukrayna və Polşa, Baltik ölkələri də daxil olmaqla bəzi Aİ ölkələri Avropa İttifaqını aktivləri müsadirə etməyə və onları Kiyevin dəstəklənməsi üçün istifadə etməyə çağırıblar.

    Kaya Kallas   Avropa İttifaqı   Rusiya   Ukrayna   Sanksiyalar   təzminat  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Кая Каллас заявила, что РФ не вернет себе замороженные активы без выплаты репараций Украине

