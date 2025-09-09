Кая Каллас: Санкции против Израиля готовы, но не все страны ЕС поддерживают их применение

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что санкции против Израиля готовы, однако некоторые страны не хотят "нажимать на спусковой крючок".

Как передает Report, об этом сообщает Politico.

По ее словам, Европейская комиссия готова приостановить торговые отношения и исследовательское партнёрство с Израилем, но национальные правительства препятствуют реализации этих шагов.

"Наши возможности для дальнейших действий ясны и остаются в силе, но страны (ЕС - ред.) расходятся во мнениях относительно того, как заставить правительство Израиля изменить политический курс. Мы не можем действовать как единый союз, пока страны-участницы не придут к единому мнению о том, что нужно делать" - заявила Кая Каллас во время дебатов в Европарламенте.