Kaya Kallas: İsrailə qarşı sanksiyalar hazırdır, lakin bütün Aİ ölkələri onların tətbiqini dəstəkləmir
- 09 sentyabr, 2025
- 16:43
Avropa İttifaqının (Aİ) xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas bildirib ki, İsrailə qarşı sanksiyalar hazırdır, lakin bəzi ölkələr "tətiyə basmaq istəmir".
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Politico" məlumat yayıb.
Onun sözlərinə görə, Avropa Komissiyası İsraillə ticarət əlaqələrini və tədqiqat tərəfdaşlığını dayandırmağa hazırdır, lakin milli hökumətlər bu addımların həyata keçirilməsinə mane olur.
"Növbəti addımlar üçün imkanlarımız aydındır və qüvvədə qalır. Lakin Aİ ölkələri İsrail hökumətini siyasi kursunu dəyişməyə məcbur etmək yolları barədə fikir ayrılığı yaşayırlar. Üzv ölkələr nə etmək lazım olduğu barədə vahid fikrə gəlməyənə qədər biz vahid ittifaq kimi hərəkət edə bilmərik", - K.Kallas Avropa Parlamentindəki debatlar zamanı bildirib.