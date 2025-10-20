Кая Каллас: Кремль начнет переговоры по Украине только если будет проигрывать

Ситуация по Украине не изменилась, Киев готов к прекращению огня еще с февраля, но Москва не начнет реальные переговоры, пока не начнет проигрывать войну.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила на пресс-конференции по итогам Совета по иностранным делам стран ЕС глава евродипломатии Кая Каллас.

По ее словам, уступка украинских территорий РФ в обмен на мир - не решение вопроса. Как уже неоднократно показала история, это приведет к новым подобным ситуациям и новым требованиям с ее стороны, подчеркнула Каллас.

"Я думаю мы преувеличиваем силу России, и недооцениваем свою. Кроме того, международные право важно, чтобы завтра и другие не начали выставлять свои неправомерные требования", - сказала Каллас, отвечая на вопрос, является ли уступка территорий единственным разрешением конфликта в Украине.