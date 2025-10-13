Кая Каллас прибыла в Киев для переговоров о поддержке Украины
- 13 октября, 2025
- 11:06
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прибыла в Киев.
Как передает Report, об этом Каллас написала на своей странице в соцсети Х.
На киевском вокзале ее встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
"Украинцы вдохновляют весь мир своей смелостью. Их стойкость требует нашей полной поддержки. Сегодня я нахожусь в Киеве для переговоров о финансовой и военной поддержке, безопасности энергетического сектора Украины и привлечении России к ответственности за военные преступления", - написала она.
Ukrainians inspire the world with their courage.— Kaja Kallas (@kajakallas) October 13, 2025
Their resilience calls for our full support.
I am in Kyiv today for talks on financial and military support, the security of Ukraine’s energy sector, and holding Russia accountable for its war crimes. pic.twitter.com/xQ3juq9aTT