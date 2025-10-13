Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Кая Каллас прибыла в Киев для переговоров о поддержке Украины

    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 11:06
    Кая Каллас прибыла в Киев для переговоров о поддержке Украины

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прибыла в Киев.

    Как передает Report, об этом Каллас написала на своей странице в соцсети Х.

    На киевском вокзале ее встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    "Украинцы вдохновляют весь мир своей смелостью. Их стойкость требует нашей полной поддержки. Сегодня я нахожусь в Киеве для переговоров о финансовой и военной поддержке, безопасности энергетического сектора Украины и привлечении России к ответственности за военные преступления", - написала она.

    Кая Каллас Андрей Сибига Киев Европейский союз российско-украинская война
    Aİ-nin xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kiyevdədir

    Последние новости

    11:44

    Утверждены правила добычи, переработки и хранения нафталанской нефти

    Энергетика
    11:42

    Кая Каллас: Трамп сделал возможным достижение мира на Ближнем востоке

    Другие страны
    11:35

    Спецпредставитель: В Ханкенди все мечети разрушены

    Внутренняя политика
    11:30

    Во Франции левая партия выдвинула вотум недоверия новому правительству

    Другие страны
    11:28

    Обнаружены несоответствия в БАДе, импортированном из Италии

    Внутренняя политика
    11:21
    Фото

    Институт географии: Активность вулкана Отман Боздаг не вышла за пределы кратера

    Экология
    11:16

    Moody's: В Азербайджане могут появиться работающие по нормам шариата полноценные банки

    Финансы
    11:10

    В Москве предотвратили теракт против высокопоставленного офицера ВС РФ

    В регионе
    11:09

    Делегации Азербайджана, Ирана и России ознакомятся с инфраструктурой МТК Север-Юг

    Внешняя политика
    Лента новостей